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Регион
Опубликовано 14 августа 2017, 01:40

Взрыв произошёл в здании в центре Лиссабона, есть пострадавшие

Лиссабон. Фото: &copy; РИА Новости/Александр Вильф

Лиссабон. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Точные причины не сообщаются, по предварительным данным, ЧП могло произойти из-за утечки газа.

Взрыв произошёл в одном из пятиэтажных зданий в районе Алфама в столице Португалии. В результате пострадали шесть человек. По данным местных СМИ, двое из них получили серьёзные ранения.

По словам очевидцев, это здание использовалось для размещения туристов, поэтому сообщается о иностранных гражданах среди по пострадавших.

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Эмила Сидорова
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