Взрыв произошёл в здании в центре Лиссабона, есть пострадавшие
Лиссабон. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Точные причины не сообщаются, по предварительным данным, ЧП могло произойти из-за утечки газа.
Взрыв произошёл в одном из пятиэтажных зданий в районе Алфама в столице Португалии. В результате пострадали шесть человек. По данным местных СМИ, двое из них получили серьёзные ранения.
По словам очевидцев, это здание использовалось для размещения туристов, поэтому сообщается о иностранных гражданах среди по пострадавших.