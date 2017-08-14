Жители Британии раскритиковали главу Минздрава за покупку туалета за £44 тысячи

В прессе министра здравоохранения назвали лицемером, ведь чуть ранее он призвал сотрудников ведомства к экономии.

Покупка туалета и душевой кабины в офис министра здравоохранения Великобритании стала причиной скандала в британской прессе. Как отмечает издание Sun, Джереми Хант заказал установку туалета и душевой за 44 тысячи фунтов стерлингов. Эта сумма равна годовой зарплате двух медсестёр или стоимости 170 сеансов химиотерапии, подсчитали журналисты.

Сообщается, что помещения туалета и душевой полностью выложены кафелем, в них установлено множество зеркал, дизайнерский унитаз, душ с сильным напором воды, а также проведено освещение, реагирующее на движения. Покупка была обоснована тем, что отдельная уборная и душевая нужны министру, чтобы он мог освежиться после велопрогулок, не отрываясь от работы.

Фото: thesun.co.uk

Дополнительной причиной для скандала стало и то, что ранее Джереми Хант заявил, что ведомство должно экономнее распоряжаться средствами и сократить расходы на 22 миллиарда фунтов стерлингов к 2020 году.