В Destiny 2 будет значительно больше контента
Популярный многопользовательский шутер будет в три раза превышать по масштабности оригинал.
Скриншот видео youtube.com/RusGameTactics
В новом проекте студии Bungie будет более 80 PvE-заданий. Каждое из них превосходит по сюжетному наполнению и длительности миссии из первой части Destiny.
Destiny 2 получит много заданий
Скриншот видео youtube.com/RusGameTactics
Тестировщики на этапе разработки тратили 55 часов, чтобы полностью прокачать персонажа. После этого оставалось ещё несколько непройденных заданий.
Destiny 2 выйдет 6 сентября на PS4 и Xbox One. До ПК игра доберётся 24 октября.