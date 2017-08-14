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Опубликовано 14 августа 2017, 08:12

В Destiny 2 будет значительно больше контента

Популярный многопользовательский шутер будет в три раза превышать по масштабности оригинал.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/RusGameTactics

Скриншот видео youtube.com/RusGameTactics

В новом проекте студии Bungie будет более 80 PvE-заданий. Каждое из них превосходит по сюжетному наполнению и длительности миссии из первой части Destiny.

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Destiny 2 получит много заданий

Скриншот видео youtube.com/RusGameTactics

Тестировщики на этапе разработки тратили 55 часов, чтобы полностью прокачать персонажа. После этого оставалось ещё несколько непройденных заданий.

Destiny 2 выйдет 6 сентября на PS4 и Xbox One. До ПК игра доберётся 24 октября.

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Сергей Сурепин
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