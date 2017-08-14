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Опубликовано 14 августа 2017, 07:45

Team Liquid стала чемпионом мира по Dota 2

Фото &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Команда из Европы одержала победу над китайцами и увезёт домой более 10 миллионов долларов.

13 августа 2017 года состоялся гранд-финал крупнейшего турнира по Dota 2 The International 2017. Заключительный матч сыграли команда Newbee (Китай) и европейский коллектив Team Liquid.

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В США прошёл чемпионат мира по Dota 2

Фото © Wikimedia Commons

Команда Team Liquid одержала победу со счётом 3:0. Ранее киберспортсмены противостояли Invictus Gaming, Team Empire и Virtus.pro.

Чемпионат The International 2017 проходил 2–12 августа в Сиэтле. Призовой фонд — 24,6 миллиона долларов. Победитель получил 10,8 миллиона, Newbee — 3,9 миллиона.

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Сергей Сурепин
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