Team Liquid стала чемпионом мира по Dota 2
Фото © Wikimedia Commons
Команда из Европы одержала победу над китайцами и увезёт домой более 10 миллионов долларов.
13 августа 2017 года состоялся гранд-финал крупнейшего турнира по Dota 2 The International 2017. Заключительный матч сыграли команда Newbee (Китай) и европейский коллектив Team Liquid.
В США прошёл чемпионат мира по Dota 2
Фото © Wikimedia Commons
Команда Team Liquid одержала победу со счётом 3:0. Ранее киберспортсмены противостояли Invictus Gaming, Team Empire и Virtus.pro.
Чемпионат The International 2017 проходил 2–12 августа в Сиэтле. Призовой фонд — 24,6 миллиона долларов. Победитель получил 10,8 миллиона, Newbee — 3,9 миллиона.