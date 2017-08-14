В Dota 2 появится два новых персонажа
Скриншот видео youtube.com/dota2
Разработчики анонсировали новых героев, которые станут доступны после выхода обновления.
Компания Valve анонсировала двух новых персонажей Dota 2. Разработчики рассказали об обновлении Dueling Fates во время проведения The International 2017 — чемпионата мира по Dota 2.
Valve пока не называет официальных имён героев, но среди возможных вариантов фанаты нашли Pangolin и Sylph. Дата выхода обновления Dueling Fates неизвестна.
Valve анонсировала двух новых героев Dota 2
Скриншот видео youtube.com/dota2
После появления двух новых персонажей количество героев в Dota 2 увеличится до 115. Последний персонаж, которого Valve добавила в игру, — Monkey King — вышел в декабре 2016 года.