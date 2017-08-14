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Опубликовано 14 августа 2017, 09:14

Игроки провели 25 тысяч лет в Playerunknown's Battlegrounds

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Разработчики популярного многопользовательского шутера в Steam поделились статистикой своего проекта.

Студия Bluehole предоставила журналистам из IGN статистические данные Playerunknown's Battlegrounds. Из них стало известно, что пользователи провели в игре 25 815 лет.

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Playerunknown's Battlegrounds продолжает бить рекорды по популярности

Фото © Valve Corporation

Общее расстояние, пройденное игроками превышает 2,3 миллиарда километров. Это как если бы вы отправились от Земли до Сатурна и обратно.

9,33 миллиона игроков умерли от взрывов, чаще всего пользователи предпочитают убивать из автоматов и только одному из шести тысяч игроков удавалось выиграть в матче с первого раза.

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Сергей Сурепин
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