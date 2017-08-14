Игроки провели 25 тысяч лет в Playerunknown's Battlegrounds
Фото © Valve Corporation
Разработчики популярного многопользовательского шутера в Steam поделились статистикой своего проекта.
Студия Bluehole предоставила журналистам из IGN статистические данные Playerunknown's Battlegrounds. Из них стало известно, что пользователи провели в игре 25 815 лет.
Playerunknown's Battlegrounds продолжает бить рекорды по популярности
Фото © Valve Corporation
Общее расстояние, пройденное игроками превышает 2,3 миллиарда километров. Это как если бы вы отправились от Земли до Сатурна и обратно.
9,33 миллиона игроков умерли от взрывов, чаще всего пользователи предпочитают убивать из автоматов и только одному из шести тысяч игроков удавалось выиграть в матче с первого раза.