Журналист критикует генерального директора Microsoft за неприбыльность Xbox
Фото: © REUTERS/Charles Platiau
Инсайдер американской корпорации посмотрел на последний финансовый отчёт под другим углом.
Журналист и инсайдер Microsoft Пол Тарротт прокомментировал квартальный финансовый отчёт американской корпорации. По его словам, подразделение Xbox не приносит прибыли.
Журналист критикует генерального директора Microsoft за неприбыльность Xbox
Фото: © REUTERS/Charles Platiau
По словам Терротта, игровое подразделение Microsoft никогда не было прибыльным. Ранее генеральный директор компании Сатья Наделла заявил, что игровой бизнес стоит 9 миллиардов долларов и прибыль растёт, однако 9 миллиардов — это доход, а не прибыль.
Согласно отчёту за второй финансовый квартал 2017 года, доходы Microsoft от видеоигр выросли на три процента.