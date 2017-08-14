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Регион
Опубликовано 14 августа 2017, 10:13

Журналист критикует генерального директора Microsoft за неприбыльность Xbox

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Charles Platiau

Фото: © REUTERS/Charles Platiau

Инсайдер американской корпорации посмотрел на последний финансовый отчёт под другим углом.

Журналист и инсайдер Microsoft Пол Тарротт прокомментировал квартальный финансовый отчёт американской корпорации. По его словам, подразделение Xbox не приносит прибыли.

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Журналист критикует генерального директора Microsoft за неприбыльность Xbox

Фото: © REUTERS/Charles Platiau

По словам Терротта, игровое подразделение Microsoft никогда не было прибыльным. Ранее генеральный директор компании Сатья Наделла заявил, что игровой бизнес стоит 9 миллиардов долларов и прибыль растёт, однако 9 миллиардов — это доход, а не прибыль.

Согласно отчёту за второй финансовый квартал 2017 года, доходы Microsoft от видеоигр выросли на три процента.

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Сергей Сурепин
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