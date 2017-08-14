Инсайдер американской корпорации посмотрел на последний финансовый отчёт под другим углом.

Журналист и инсайдер Microsoft Пол Тарротт прокомментировал квартальный финансовый отчёт американской корпорации. По его словам, подразделение Xbox не приносит прибыли.

Журналист критикует генерального директора Microsoft за неприбыльность Xbox Фото: © REUTERS/Charles Platiau

По словам Терротта, игровое подразделение Microsoft никогда не было прибыльным. Ранее генеральный директор компании Сатья Наделла заявил, что игровой бизнес стоит 9 миллиардов долларов и прибыль растёт, однако 9 миллиардов — это доход, а не прибыль.