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Регион
Опубликовано 14 августа 2017, 15:40

Командующий ливийской армии попросил военной помощи у России

Фото &copy; REUTERS/Sergei Karpukhin

Фото © REUTERS/Sergei Karpukhin

Об этом маршал Халифа Хафтар рассказал после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как сообщает РИА "Новости", конкретных договорённостей о начале военного сотрудничества пока нет, однако Ливия приветствует любую помощь со стороны России.

Уверены, что Россия остаётся нашим хорошим другом и не откажет в помощи

Халифа Хафтар

Командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявил, что правительственная армия освободила от террористов не менее 90% территории страны.

Все эти бои закончились объявлением об освобождении Бенгази и взятием под контроль ливийской национальной армией всех нефтяных месторождений, нефтяных портов и военных баз в стране

Халифа Хафтар

Правительственной армии приходится действовать против разрозненных боевых групп различной численности после того, как в 2011 году в ходе беспорядков был совершён государственный переворот, в результате которого был казнён руководитель Ливии Муаммар Каддафи, а страна погрузилась в гражданскую войну.

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Сергей Андреев
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