Командующий ливийской армии попросил военной помощи у России

Об этом маршал Халифа Хафтар рассказал после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как сообщает РИА "Новости", конкретных договорённостей о начале военного сотрудничества пока нет, однако Ливия приветствует любую помощь со стороны России.

Уверены, что Россия остаётся нашим хорошим другом и не откажет в помощи Халифа Хафтар

Командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявил, что правительственная армия освободила от террористов не менее 90% территории страны.

Все эти бои закончились объявлением об освобождении Бенгази и взятием под контроль ливийской национальной армией всех нефтяных месторождений, нефтяных портов и военных баз в стране Халифа Хафтар