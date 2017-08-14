Командующий ливийской армии попросил военной помощи у России
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Об этом маршал Халифа Хафтар рассказал после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Как сообщает РИА "Новости", конкретных договорённостей о начале военного сотрудничества пока нет, однако Ливия приветствует любую помощь со стороны России.
Уверены, что Россия остаётся нашим хорошим другом и не откажет в помощи
Командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявил, что правительственная армия освободила от террористов не менее 90% территории страны.
Все эти бои закончились объявлением об освобождении Бенгази и взятием под контроль ливийской национальной армией всех нефтяных месторождений, нефтяных портов и военных баз в стране
Правительственной армии приходится действовать против разрозненных боевых групп различной численности после того, как в 2011 году в ходе беспорядков был совершён государственный переворот, в результате которого был казнён руководитель Ливии Муаммар Каддафи, а страна погрузилась в гражданскую войну.