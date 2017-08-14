Ubisoft объявила дату начала третьего сезона Rainbow Six Siege

Ubisoft сообщила в официальном блоге, что третий сезон Rainbow Six Siege, получивший название Operation Blood Orchid, начнётся на PC, PS4 и Xbox One уже 29 августа.

С началом третьего сезона в игре появится новая карта, три персонажа и множество различных декоративных предметов. Как обычно, новые герои изначально будут доступны лишь обладателям сезонного пропуска, а остальные игроки смогут приобрести их начиная с 5 сентября.

Rainbow Six Siege также будет представлена игровой выставке Gamescom 2017, которая пройдёт с 23 по 26 августа в Кёльне. Там Ubisoft поделится подробностями грядущего обновления.