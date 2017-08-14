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Опубликовано 14 августа 2017, 17:13

EA представит космические бои в Star Wars: Battlefront 2 на Gamescom 2017

Фото &copy; Electronic Arts Inc.

Фото © Electronic Arts Inc.

EA собирается впервые показать режим космических сражений Star Wars: Battlefront 2 на Gamescom 2017.

EA сообщила, что Star Wars: Battlefront 2 станет важной частью программы компании на игровой выставке Gamescom 2017. На этом мероприятии будет впервые показан мультиплеерный режим Starfighter Assault.

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EA представит космические бои в Star Wars: Battlefront 2 на Gamescom 2017

Фото © Electronic Arts Inc.

В Starfighter Assault две команды игроков примут участие в космических баталиях, состоящих из различных этапов. На Gamsecom будет представлена карта "Фондор: док Империи", а среди космических кораблей разработчики покажут истребители, бомбардировщики и легендарные корабли известных героев "Звёздных войн".

Презентация Star Wars: Battlefront 2 начнётся 20 августа в 23:30 по московскому времени. Релиз игры состоится на PC, PS4 и Xbox One уже 17 ноября этого года.

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Станислав Погорский
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