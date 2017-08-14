Хардкорный экшен Bloodborne прошли с помощью танцевального коврика
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Один из поклонников Bloddborne прошёл игру во время трансляции крайне необычным способом.
Игрок под ником ATwerkingYoshi решил развлечь зрителей своей трансляции, пройдя хардкорный экшен Bloodborne, используя в качестве контроллера танцевальный коврик. На свой YouTube-канал игрок выложил видео с убийством одного из боссов игры.
Для своих целей ATwerkingYoshi переназначил секции танцевального коврика под кувырок, лечение, атаку и так далее. Хотя во время прохождения энтузиаст не раз умирал, конкретно босса Cleric Beast ему удалось одолеть с первой попытки.
Хардкорный экшен Bloodborne прошли с помощью танцевального коврика
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Игры серии Dark Souls и Bloodborne постоянно проходят, придумывая себе различные испытания. Так, на канале того же ATwekingYoshi есть видео с игрой в Dark Souls 3 с использованием контроллера-удочки и игрушечного диджейского пульта.