Один из поклонников Bloddborne прошёл игру во время трансляции крайне необычным способом.

Игрок под ником ATwerkingYoshi решил развлечь зрителей своей трансляции, пройдя хардкорный экшен Bloodborne, используя в качестве контроллера танцевальный коврик. На свой YouTube-канал игрок выложил видео с убийством одного из боссов игры.

Для своих целей ATwerkingYoshi переназначил секции танцевального коврика под кувырок, лечение, атаку и так далее. Хотя во время прохождения энтузиаст не раз умирал, конкретно босса Cleric Beast ему удалось одолеть с первой попытки.

Хардкорный экшен Bloodborne прошли с помощью танцевального коврика Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited