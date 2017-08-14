EA определит интерес к своим играм на Nintendo Switch с помощью FIFA 18

Вице-президент EA Патрик Содерлунд рассказал в интервью Edge Magazine о том, каковы планы компании на консоль Nintendo Switch. Выяснилось, что отношение компании к консоли будет определено количеством продаж FIFA 18 для Switch.

По словам Содерлунда, EA уже выбрала несколько игр, которые могут портировать на Nintendo Switch в будущем. Но этот вопрос ещё не решён: всё зависит от того, насколько финансово успешной окажется версия футбольного симулятора FIFA 18 для гибридной консоли Nintendo. Сама EA, разумеется, надеется на лучшее.

FIFA 18 выйдет на Switch уже 29 сентября.