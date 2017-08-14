Sony анонсировала презентацию в рамках выставки Paris Game Week 2017

Компания Sony сообщила , что в этом году вновь проведёт пресс-конференцию в рамках выставки Paris Game Week. Презентация PlayStation начнётся 30 октября в 19:00 по московскому времени.

Sony не сообщила о том, какие игры будут представлены на мероприятии. Самым ожидаемым событием можно считать анонс даты выхода Detroit: Become Human, которую анонсировали на Paris Game Week в 2015 году. Помимо новых трейлеров других грядущих релизов для PS4, многие ожидают и несколько сюрпризов, которые Sony не стала раскрывать на прошедшей выставке E3 2017.

Выставка Paris Games Week 2017 пройдёт в парижском выставочном центре Paris Expo Porte de Versailles с 1 по 5 ноября.