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Опубликовано 14 августа 2017, 18:39

Sony анонсировала презентацию в рамках выставки Paris Game Week 2017

Sony подтвердила планы на участие в проведении игровой выставки Paris Game Week 2017.

Фото &copy;&nbsp;Paris Game Week

Фото © Paris Game Week

Компания Sony сообщила, что в этом году вновь проведёт пресс-конференцию в рамках выставки Paris Game Week. Презентация PlayStation начнётся 30 октября в 19:00 по московскому времени.

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Sony анонсировала презентацию в рамках выставки Paris Game Week 2017

Фото © Paris Game Week

Sony не сообщила о том, какие игры будут представлены на мероприятии. Самым ожидаемым событием можно считать анонс даты выхода Detroit: Become Human, которую анонсировали на Paris Game Week в 2015 году. Помимо новых трейлеров других грядущих релизов для PS4, многие ожидают и несколько сюрпризов, которые Sony не стала раскрывать на прошедшей выставке E3 2017.

Выставка Paris Games Week 2017 пройдёт в парижском выставочном центре Paris Expo Porte de Versailles с 1 по 5 ноября.

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Станислав Погорский
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