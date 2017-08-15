"Молодые мальчики" со 119-летней историей, или Кто противостоит ЦСКА в ЛЧ

Лайф рассказывает о футбольном клубе "Янг Бойз", с которым российский клуб встречается в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

"Молодые мальчики"

"Янг Бойз" — это одна из самых популярных и успешных команд в Швейцарии. Этому клубу 119 лет! "Пчёлы", как их ещё называют, занимают 68-ю строчку в рейтинге ФИФА. Своё имя команда получила в противовес клубу "Олд Бойз" из Базеля. Первыми футболистами стали студенты и любители. За свою более чем столетнюю историю клуб пережил много взлётов и падений. "Янг Бойз" 11 раз становились чемпионами Швейцарии, шесть раз выигрывали Кубок Швейцарии и один раз — Суперкубок страны. В сезоне 1958/59 стали полуфиналистами Кубка европейских наций (сейчас Лига чемпионов), а в 1988 году дошли до 1/4 финала Кубка обладателей кубков УЕФА.

Фото: © twitter.com/@BSC_YB

Из "Молодых мальчиков" в армейцы

Наверное, мало кто помнит, но бывший лидер ЦСКА, ивуарийский нападающий Сейду Думбия, перешёл в московский клуб как раз из "Янг Бойз". В швейцарской команде форвард играл с 2008 по 2010 год. И тогда Думбия был блондином!

Фото: © Соцсети

Знакомство с Россией

Клубу "Янг Бойз" уже знакомы российские команды. В 2011-м в рамках 1/16 финала Лиги Европы швейцарцы встречались с петербургским "Зенитом". В первой игре "Зенит" уступил "пчёлам" на выезде (1:2), а во второй встрече сине-бело-голубые одержали победу со счётом 3:1 и по сумме двух матчей вышли в следующую стадию турнира.

Матч 1/16 Лиги Европы "Зенит" — "Янг Бойз", 2011 год. Фото: © РИА Новости/Вадим Жернов

В рамках той же Лиги Европы, но уже на стадии группового этапа в 2012 году "Молодые мальчики" встречались с махачкалинским "Анжи". Российский клуб одержал победу в первом противостоянии (2:0), а во втором уступил — 3:1. Но, несмотря на поражение, наша команда тогда заняла второе место в группе и вышла в стадию плей-офф турнира.

Матч группового этапа Лиги Европы "Анжи" — "Янг Бойз", 2012 год. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Швейцарский кошмар для украинцев

В прошлом году "Янг Бойз" оставил без Лиги чемпионов донецкий "Шахтёр". 2:0 и 0:2 — именно с таким счётом сыграли эти команды, и выход в следующую стадию решила серия пенальти, которая осталась за швейцарцами. В этом сезоне "Янг Бойз" лишил шансов и киевское "Динамо". Бело-синие выиграли первую встречу со счётом 3:1, но уступили во втором матче — 0:2.

Фото: © Соцсети