10 уроков жизни от Бена Аффлека
Сегодня, 15 августа, исполняется 45 лет голливудскому актёру Бену Аффлеку. Актёр в своих интервью не раз говорил о любви, кино и необходимости платить по счетам. Какие уроки его жизни не помешает знать каждому.
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Став отцом, ты видишь мир по-другому. И это хорошо
Когда вам 20 лет, это нормально — совершать ошибки
Известность — это всегда сделка с дьяволом. Ты платишь личной жизнью
Мы врём друг другу в критические моменты
Я верю в конкретных людей, а не в политические партии
Ни один актёр никогда не забудет времени, когда был без работы
Люди приписывают определённую глупость кинобизнесу
С возрастом распознать свою удачу намного проще. Мне было точно
Каков лучший способ заставить актёра жаловаться? Дайте ему работу
Насколько бы ты ни изменился, тебе всё равно придётся платить за свои ошибки