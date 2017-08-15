10 уроков жизни от Бена Аффлека

Сегодня, 15 августа, исполняется 45 лет голливудскому актёру Бену Аффлеку. Актёр в своих интервью не раз говорил о любви, кино и необходимости платить по счетам. Какие уроки его жизни не помешает знать каждому.