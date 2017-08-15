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Опубликовано 15 августа 2017, 07:00

10 уроков жизни от Бена Аффлека

Сегодня, 15 августа, исполняется 45 лет голливудскому актёру Бену Аффлеку. Актёр в своих интервью не раз говорил о любви, кино и необходимости платить по счетам. Какие уроки его жизни не помешает знать каждому.

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Danny Moloshok

Фото: © REUTERS/Danny Moloshok

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Став отцом, ты видишь мир по-другому. И это хорошо

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Когда вам 20 лет, это нормально — совершать ошибки

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Известность — это всегда сделка с дьяволом. Ты платишь личной жизнью

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Мы врём друг другу в критические моменты

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Я верю в конкретных людей, а не в политические партии

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Ни один актёр никогда не забудет времени, когда был без работы

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Люди приписывают определённую глупость кинобизнесу

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С возрастом распознать свою удачу намного проще. Мне было точно

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Каков лучший способ заставить актёра жаловаться? Дайте ему работу

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Насколько бы ты ни изменился, тебе всё равно придётся платить за свои ошибки

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Алена Шаповалова
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