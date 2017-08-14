"Серп, молот, сеновал". При социализме женщины получали больше радости от секса

Профессор Калифорнийского университета изучила зависимость женского оргазма от политического строя и выяснила, что в середине прошлого века в Восточной Европе и СССР было гораздо "горячее", чем на Западе.

Любопытное исследование провела для издания The New York Times известная американская феминистка, профессор колледжа Bowdoin и Калифорнийского университета Кристин Годси. Откровенно поговорив с женщинами из разных стран и разных возрастов, она пришла к выводу, что жительницы Восточной Европы, которые жили при коммунизме или социализме, получали больше удовольствия от секса, чем представительницы западного мира с его демократией и всеобщей свободой.

Картина "Молодая колхозница" из серии "Женщина в колхозе". Художник Сергей Васильевич Герасимов.

— Когда американцы думают о коммунизме в Восточной Европе, им представляются ограничения в поездках, мрачные пейзажи из серого бетона, несчастные мужчины и женщины, томящиеся в длинных очередях, магазины с пустыми полками и пристальное наблюдение спецслужб даже за частной жизнью своих граждан. И хотя большая часть из этого соответствует действительности, наш коллективный стереотип о жизни при коммунизме вовсе не отражает всю реальность, — говорится в статье Кристин Годси.

Оказывается, что в СССР, как и в других социалистических странах, секс был, да ещё какой.

В цеху рыболовецкого колхоза "Банга", Латвийская ССР, 1997 год. Фото: © РИА Новости

Кристин выяснила, что после объединения двух Германий в 1990 году было проведено исследование, говорящее о том, что восточные немки вдвое чаще испытывали оргазм, чем западные, хотя жительницы ГДР больше работали и не были окружены такими комфортными условиями, как их соседки из ФРГ.

У них было меньше секса и меньше оргазмов, чем у женщин, стоявших в очереди за туалетной бумагой Профессор о так называемых западных немках

Опросив реальных женщин, она подтвердила свою догадку: на здоровье интимных отношений влияет не только молодость и темперамент супругов, но и особенности менталитета и его черты, которые видоизменяются в условиях того или иного политического строя.

Так, Анна из Болгарии, которая 43 года жила при коммунизме, заметила, что мужчины, выросшие в условиях свободного рынка, теряют способность отдавать партнёрше всего себя в момент близости.

Многое было плохого в те времена. Но моя жизнь была полна романтики Анна

Семья работника образцово-показательного совхоза имени В.И. Ленина. Эстония, 1979 год. Фото: © РИА Новости

Дочь Анны родилась в 70-х годах, и то, что происходит в её жизни, не может устраивать женщину, чья молодость пришлась на период социализма. — Всё, чем она занимается, — это работа, работа и работа, — цитирует слова Анны автор исследования. — И когда она возвращается ночью домой, она слишком устала, чтобы побыть с мужем. Но это не имеет особого значения, потому что он тоже устал. Вот они и сидят вместе перед телевизором, как зомби. Когда я была в её возрасте, нам было намного веселее.

Но даже если убрать эмоциональный критерий и мыслить более рационально, как, например, Даниэла, которая родилась в ГДР, можно заметить причины, по которым тогда секс был круче, чем сейчас.

В беседе с профессором она рассуждает, почему сегодня она не может позволить себе полноценную жизнь женщины, как это могла позволить себе её мать. И, таким образом, признаётся, чем забита её голова во время близости.

— До падения стены всё было проще. У них были детские садики и декреты, а я работаю по контракту, и у меня нет времени даже забеременеть, — объясняет Даниэла.

Контролёр киевского завода "Красный экскаватор" Неля Хмеленцева проверяет детали, изготовленные токарем из Лейпцига Рейнгольдом Фрайдгофом (ГДР). 1976 год. Фото: © РИА Новости

Кристин Годси также удалось выяснить, что настоящая сексуальная революция произошла совсем не в то время и далеко не в той стране, как это принято считать. По её данным, ещё в 1952 году чехословацкие сексологи посвятили своё исследование природе женского оргазма, а в 1961 году провели первую конференцию, посвящённую исключительно этой теме.