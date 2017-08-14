Депутаты Госдумы предложили наказывать автодилеров за скрученный пробег
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Согласно документам законопроекта, автосалоны будут лишать лицензии в случае продажи автомобилей со скрученным счётчиком пробега.
Депутат Государственной думы Василий Власов внёс на рассмотрение законопроект, ужесточающий ответственность автодилеров. В частности, парламентарий намерен добиваться прямой ответственности продавцов автомобилей за скрученный пробег. Вплоть до лишении лицензии автодилеров за обман покупателей.
— Мы хотели бы ввести ответственность и возложить её на автосалоны, которые приобретают автомобили. Этим занимаются официальные дилеры и автосалоны, которые не просто на реализацию берут автомобили, а даже выкупают их. Они могут дать гарантию юридической чистоты, что машина не в залоге, но это может дать и сервис "Автокод". Однако по крашеным деталям и скрученному пробегу автосалон гарантий не даёт, — заявил Василий Власов в интервью агентству "Москва".
Как уточнил депутат, в России немало автомобильных салонов, которые не чисты на руку и обманывают покупателей. Кроме того, по словам Власова, в отечественном законодательстве есть нормы, которые предписывают 14 дней гарантии на основные агрегаты и узлы автомобиля. Однако только постановка автомобиля на учёт занимает 10 дней. Из-за больших очередей не все автовладельцы успевают реализовать свои законные права, и это необходимо менять, подытожил депутат.