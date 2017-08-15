В Сети появился счётчик заработанных Неймаром денег

О подписании контракта с бразильским футболистом на сумму €222 млн парижский клуб объявил в начале августа.

В Сети появился сайт, который подсчитывает количество денег, заработанных нападающим французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром.

Сайт, подсчитывающий количество заработанных Неймаром денег. Фото: © neymar.counters.live

— Согласно источникам, зарплата бразильской суперзвезды должна быть около €30 млн в год. На основе этого после сообщения ПСЖ о подписании контракта с Неймаром был запущен счётчик. Спустя год, 3 августа 2018 года, он будет остановлен. Это приблизительный расчёт, без учётов премий и бонусов, — говорится в сообщении на сайте.

Если верить счётчику, после перехода в "Пари Сен-Жермен" Неймар заработал уже более €900 тысяч, и эта цифра увеличивается каждую секунду.