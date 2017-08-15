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Регион
Опубликовано 15 августа 2017, 10:08

В Шотландии женщина устроила безумные танцы, чтобы быстрее родить

Около года назад Эйприл Стюарт-Макрей уже потеряла ребёнка и, чтобы это не повторилось, старалась родить как можно быстрее.

Жительница Глазго Эйприл Стюарт-Макрей собрала более полумиллиона просмотров в "Фейсбуке" после того, как опубликовала видео своих танцев. Девушка сообщила, что пыталась таким образом вызвать как можно более скорые роды.

При этом 24-летняя будущая мать уверена, что на здоровье ребёнка такие упражнения плохо не отразятся. Отметим, что девушка преподаёт танцы. Попробовать "дикие пляски" посоветовал ей в том числе отец малыша. Как предполагается, девушка родит 20 августа.

Около года назад пара потеряла ребёнка. Эйприл рассказала, что для неё это стало настоящим шоком.

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Алена Шаповалова
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