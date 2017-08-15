Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 августа 2017, 08:41

Assassinʼs Creed: Origins начали критиковать за анимацию лиц

Скриншот видео YongYea

Скриншот видео YongYea

Пользователи уже сравнивают игру с провалившимся космическим блокбастером Mass Effect: Andromeda.

На YouTube-канале YongYea появилось видео, в котором автор обратил внимание на плохую анимацию лиц Assassinʼs Creed: Origins. Вместе с этим он раскритиковал синхронизацию голоса с движениями губ персонажей игры.

За основу автор канала взял 18-минутный геймплей от IGN. В ролике журналисты записали несколько минут с кинематографичными сценами. Пользователь отметил, что губы персонажей двигаются за полсекунды до того, как они начинают говорить. Также он раскритиковал эмоции персонажей, сравнив лицевую анимацию с Mass Effect: Andromeda.

image

Геймер раскритиковал лицевую анимацию Assassinʼs Creed: Origins

Скриншот видео YongYea

Assassinʼs Creed: Origins выйдет 27 октября на ПК, PS4 и Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • ubisoft
  • assassinscreedorigins
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar