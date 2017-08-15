Assassinʼs Creed: Origins начали критиковать за анимацию лиц
Пользователи уже сравнивают игру с провалившимся космическим блокбастером Mass Effect: Andromeda.
На YouTube-канале YongYea появилось видео, в котором автор обратил внимание на плохую анимацию лиц Assassinʼs Creed: Origins. Вместе с этим он раскритиковал синхронизацию голоса с движениями губ персонажей игры.
За основу автор канала взял 18-минутный геймплей от IGN. В ролике журналисты записали несколько минут с кинематографичными сценами. Пользователь отметил, что губы персонажей двигаются за полсекунды до того, как они начинают говорить. Также он раскритиковал эмоции персонажей, сравнив лицевую анимацию с Mass Effect: Andromeda.
Геймер раскритиковал лицевую анимацию Assassinʼs Creed: Origins
Assassinʼs Creed: Origins выйдет 27 октября на ПК, PS4 и Xbox One.