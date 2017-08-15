Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 августа 2017, 09:05

Sony проводит распродажу PS Plus

Фото &copy;&nbsp;Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Пользователи могут оформить подписку на сервис не только по приятной цене, но и на больший срок.

Компания Sony проводит акцию. Сейчас пользователи могут оформить подписку на PS Plus на 15 месяцев по цене 12 — за 3199 рублей.

image

Sony предлагает оформить подписку на PS Plus со скидкой

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Специальное предложение действует до 29 августа. А уже с 31 августа цена на подписку изменится.

Новые цены: год — 3899 рублей, три месяца — 1599 рублей, один месяц — 499 рублей.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • sony
  • psplus
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar