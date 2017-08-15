Sony проводит распродажу PS Plus

Пользователи могут оформить подписку на сервис не только по приятной цене, но и на больший срок.

Компания Sony проводит акцию. Сейчас пользователи могут оформить подписку на PS Plus на 15 месяцев по цене 12 — за 3199 рублей.

Sony предлагает оформить подписку на PS Plus со скидкой Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Специальное предложение действует до 29 августа. А уже с 31 августа цена на подписку изменится.