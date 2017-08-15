Sony проводит распродажу PS Plus
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Пользователи могут оформить подписку на сервис не только по приятной цене, но и на больший срок.
Компания Sony проводит акцию. Сейчас пользователи могут оформить подписку на PS Plus на 15 месяцев по цене 12 — за 3199 рублей.
Sony предлагает оформить подписку на PS Plus со скидкой
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Специальное предложение действует до 29 августа. А уже с 31 августа цена на подписку изменится.
Новые цены: год — 3899 рублей, три месяца — 1599 рублей, один месяц — 499 рублей.