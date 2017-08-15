Вместе с этим сервис цифровой дистрибуции объявил о начале "пиньятного сумасшествия".

Сервис GOG бесплатно раздаёт Deadlight: Director's Cut. Вместе с этим разработчики запустили распродажу с сюрпризом, в которой вам нужно покупать не игры, а пиньяты.

Deadlight стала временно бесплатной Фото © Valve Corporation

Каждая пиньята стоит 99 рублей. Открыв её, можно получить игру стоимостью то 149 до 779 рублей. Среди возможных вариантов есть: Pillars of Eternity, Shadow Warrior 2, Heroes of Might and Magic 5, Victor Vran, Saints Row 4.