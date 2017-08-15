Blizzard выпустила StarCraft: Remastered
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Обновлённая версия классической стратегии уже доступна в сервисе Battle.net по цене 599 рублей.
14 августа 2017 года вышла обновлённая версия культовой стратегии. StarCraft: Remastered получила улучшенную графику и звук, текстуры 4K-разрешения, а также переработанные спецэффекты и интерфейс.
Состоялся релиз StarCraft: Remastered
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Оригинал 1998 года и обновлённая версия игры совместимы в онлайне и при переносе сохранений. Для установки StarCraft: Remastered потребуется оригинальная стратегия. Она уже доступна бесплатно.
Также StarCraft: Remastered включает в себя дополнение Brood War.