Blizzard переименовала Battle.net

Разработчики в очередной раз решили сменить название своего сервиса цифровой дистрибуции.

Компания Blizzard объявила об очередном изменении названия собственного онлайн-сервиса. Изначально он назывался Battle.net, после стал Blizzard App, а теперь именуется Blizzard Battle.net.

У Battle.net снова новое название Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

По словам разработчиков, это решение они пересмотрели после полученных пользовательских отзывов. В заголовке сервиса появится название издателя, логотип службы будет содержать слова Blizzard Battle.net.