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Опубликовано 15 августа 2017, 10:42

Blizzard переименовала Battle.net

Фото &copy; BLIZZARD ENTERTAINMENT

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Разработчики в очередной раз решили сменить название своего сервиса цифровой дистрибуции.

Компания Blizzard объявила об очередном изменении названия собственного онлайн-сервиса. Изначально он назывался Battle.net, после стал Blizzard App, а теперь именуется Blizzard Battle.net.

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У Battle.net снова новое название

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

По словам разработчиков, это решение они пересмотрели после полученных пользовательских отзывов. В заголовке сервиса появится название издателя, логотип службы будет содержать слова Blizzard Battle.net.

Напомним, в 2016 году компания переименовала сервис в Blizzard App. Большинство СМИ продолжали использовать при этом привычное название.

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Сергей Сурепин
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