Blizzard переименовала Battle.net
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Разработчики в очередной раз решили сменить название своего сервиса цифровой дистрибуции.
Компания Blizzard объявила об очередном изменении названия собственного онлайн-сервиса. Изначально он назывался Battle.net, после стал Blizzard App, а теперь именуется Blizzard Battle.net.
У Battle.net снова новое название
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
По словам разработчиков, это решение они пересмотрели после полученных пользовательских отзывов. В заголовке сервиса появится название издателя, логотип службы будет содержать слова Blizzard Battle.net.
Напомним, в 2016 году компания переименовала сервис в Blizzard App. Большинство СМИ продолжали использовать при этом привычное название.