В Госдуме посоветовали Поклонской и Учителю не переходить черту
Кадр из фильма "Матильда". Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Ранее адвокат режиссёра "Матильды" направил письмо Наталье Поклонской, пригрозив возможным лишением мандата.
Член Комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Павел Крашенинников прокомментировал Лайфу сообщение адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина. Последний направил Наталье Поклонской обращение, где отметил, что может начать добиваться лишения её депутатских полномочий.
— Это истории из плоскости "мне не нравится фильм — значит, он плохой" и "мне не нравится депутат — значит, он плохой". Мне кажется, в данном случае не надо ни одной стороне переходить черту, — отметил Крашенинников.
Наталья Поклонская ранее подвергла жёсткой критике фильм "Матильда", где рассказывается об отношениях Николая II с балериной Кшесинской. Кинокартине всё же выдали прокатное удостоверение, действительное на всей территории России. Как ожидается, фильм выйдет в прокат 25 октября. А его премьера назначена на 6 октября в Мариинском театре.