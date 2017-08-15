В Киеве заявили, что КНДР могла скопировать украинский ракетный двигатель

Генконструктор КБ "Южное" уверен, что никто из сотрудников предприятия не был задействован в передаче технологии.

Генеральный конструктор украинского бюро "Южное" Александр Дегтярёв прокомментировал публикацию New York Times о том, что Северная Корея могла получить двигатели этого предприятия для своих ракет. По мнению Дягтярёва, в КНДР могли просто скопировать силовую установку.

— Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР, — заявил он изданию "Страна.ua". — А двигатели наши высоко ценятся и используются во всём мире. Может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать.

Вместе с тем бывший сотрудник конструкторского бюро рассказал, что КНДР давно интересовалась продукцией предприятия и даже пыталась выкрасть документацию.

Напомним, New York Times в своей публикации ссылалась на секретные документы разведслужб США, а также на результаты исследования эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана.