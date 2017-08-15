"Хочешь "Золотой мяч"? Я помогу тебе!" Как Месси убеждал Неймара остаться

По информации портала Sport.es, 30-летний аргентинский суперфорвард "Барселоны" очень хотел удержать 25-летнего бразильского коллегу в составе сине-гранатовых и сделал всё, чтобы тот не перешёл в ПСЖ.

Sport.es сообщает, что в ночь перед матчем в рамках Международного кубка чемпионов "Барселона" — "Ювентус" (2:1) главные звёзды сине-гранатовых серьёзно поговорили о дальнейшей карьере одного из них. Так, в отеле Sheraton Parsippany Лионель Месси и Луис Суарес пытались отговорить Неймара от перехода в ПСЖ.

Зная о желании бразильца добиться личных наград, Месси пообещал ему помочь с получением самой престижной премии в футбольном мире.