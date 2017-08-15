СМИ: Санчес приехал в Париж и может стать одноклубником Неймара

28-летний чилийский нападающий лондонского "Арсенала" сегодня прибыл во Францию, чтобы обговорить возможности продолжения карьеры в ПСЖ.

Об этом сегодня сообщила радиостанция RTL. Французские журналисты уверены, что Алексис Санчес лично ведёт переговоры с парижским футбольным клубом и в ближайшее время намерен сменить команду.

По неподтверждённой информации, кроме парижан на чилийского нападающего "Арсенала" претендует "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы готова выложить за игрока более €65 миллионов.