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Опубликовано 15 августа 2017, 12:54

СМИ: Санчес приехал в Париж и может стать одноклубником Неймара

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;Twitter/SkilfulMusonda

Фото: © Twitter/SkilfulMusonda

28-летний чилийский нападающий лондонского "Арсенала" сегодня прибыл во Францию, чтобы обговорить возможности продолжения карьеры в ПСЖ.

Об этом сегодня сообщила радиостанция RTL. Французские журналисты уверены, что Алексис Санчес лично ведёт переговоры с парижским футбольным клубом и в ближайшее время намерен сменить команду.

По неподтверждённой информации, кроме парижан на чилийского нападающего "Арсенала" претендует "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы готова выложить за игрока более €65 миллионов.

Напомним, с июля 2014 года Санчес выступает за лондонский "Арсенал". За три сезона в клубе чилиец сыграл 144 матча и забил 72 гола. Контракт Санчеса с лондонцами заканчивается летом 2018 года, и футболист не намерен продлевать соглашение.

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Иван Линник
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