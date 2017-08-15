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Регион
Опубликовано 15 августа 2017, 16:25

В Португалии дерево упало на людей во время религиозного праздника: 11 погибших

Фото: publico.pt

Фото: publico.pt

Ещё 35 человек, среди которых маленький ребёнок, получили травмы головы и переломы.

Не менее 11 человек погибли при падении дерева на людей во время религиозного праздника Богоматери на португальской Мадейре. Об этом сообщает The Telegraph.

Ещё 35 человек, в том числе маленький ребёнок, пострадали. Они были доставлены в больницы с травмами головы и различными переломами.

ЧП произошло в пригороде Фуншала, когда жители собрались отметить праздник Богоматери. Из-за трагедии уже отменена традиционная часть фестиваля.

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Янковская Ольга
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