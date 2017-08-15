В Португалии дерево упало на людей во время религиозного праздника: 11 погибших

Ещё 35 человек, среди которых маленький ребёнок, получили травмы головы и переломы.

Не менее 11 человек погибли при падении дерева на людей во время религиозного праздника Богоматери на португальской Мадейре. Об этом сообщает The Telegraph.

Ещё 35 человек, в том числе маленький ребёнок, пострадали. Они были доставлены в больницы с травмами головы и различными переломами.