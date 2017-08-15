Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 августа 2017, 15:04

По серии стратегий Civilization выпустят новую настольную игру

Фото &copy; civilization.com

Фото © civilization.com

Компания Fantasy Flight Games анонсировала новую настольную игру по серии стратегий Civilization.

Fantasy Flight Games представила Sid Meier's Civilization: A New Dawn, новую настольную игру по мотивам одноимённой серии стратегий.

image

По серии стратегий Civilization выпустят новую настольную игру

Фото © civilization.com

Sid Meier's Civilization: A New Dawn рассчитана на компанию от двух до четырёх игроков. Каждый участник выбирает лидера своей цивилизации, после чего начинается партия. В этой версии настольной игры будут доступны те же лидеры, что и в Civilization VI: Клеопатра, Теодор Рузвельт, Мотесума и другие. Каждый из них обладает уникальными способностями, влияющими на ход игры.

Как и в случае с серией видеоигр, целью Sid Meier's Civilization: A New Dawn будет развитие собственной цивилизации вплоть до мирового господства. Fantasy Flight Games также пообещала добавить в игру "неизведанную страну", которая станет сюрпризом для игроков.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar