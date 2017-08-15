По серии стратегий Civilization выпустят новую настольную игру

Sid Meier's Civilization: A New Dawn рассчитана на компанию от двух до четырёх игроков. Каждый участник выбирает лидера своей цивилизации, после чего начинается партия. В этой версии настольной игры будут доступны те же лидеры, что и в Civilization VI: Клеопатра, Теодор Рузвельт, Мотесума и другие. Каждый из них обладает уникальными способностями, влияющими на ход игры.

Как и в случае с серией видеоигр, целью Sid Meier's Civilization: A New Dawn будет развитие собственной цивилизации вплоть до мирового господства. Fantasy Flight Games также пообещала добавить в игру "неизведанную страну", которая станет сюрпризом для игроков.