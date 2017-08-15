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Опубликовано 15 августа 2017, 15:27

Сетевой шутер Tom Clancy's The Division получит масштабное обновление

Фото &copy;&nbsp; Ubisoft Entertainment

Фото ©  Ubisoft Entertainment

Разработчики Tom Clancy's The Division представили крупное обновление, которое порадует фанатов игры.

Уже на этой неделе для сетевого постапокалиптического шутера The Division выйдет крупное бесплатное обновление версии 1.7, в котором будет добавлен новый контент.

Главной частью обновления станут глобальные события — новый тип активности, в которой могут принимать участие множество игроков. Во время действия события пользователи смогут проходить задания с модификаторами сложности и получать более редкую экипировку за их выполнение. Первое событие получит название Outbreak.

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Сетевой шутер Tom Clancy's The Division получит масштабное обновление

Фото © Ubisoft Entertainment

Помимо того, в игре появится популярная сейчас система с подарочными ящиками, из которых можно получить различные декоративные предметы и редкие вещи. Для открытия ящиков понадобятся ключи, которые можно найти в игровом мире или приобрести за реальные деньги.

The Division доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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