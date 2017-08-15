Разработчики Tom Clancy's The Division представили крупное обновление, которое порадует фанатов игры.

Уже на этой неделе для сетевого постапокалиптического шутера The Division выйдет крупное бесплатное обновление версии 1.7, в котором будет добавлен новый контент.

Главной частью обновления станут глобальные события — новый тип активности, в которой могут принимать участие множество игроков. Во время действия события пользователи смогут проходить задания с модификаторами сложности и получать более редкую экипировку за их выполнение. Первое событие получит название Outbreak.

Сетевой шутер Tom Clancy's The Division получит масштабное обновление Фото © Ubisoft Entertainment