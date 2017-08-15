Энтузиаст сделал рабочую реплику лука главной героини Horizon: Zero Dawn
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Энтузиаст, занимающийся созданием реплик игровой атрибутики, воссоздал оружие из Horizon: Zero Dawn.
Харрисон Крикс, известный по своей любви воссоздавать узнаваемые предметы из популярных видеоигр, добрался до хита начала этого года Horizon: Zero Dawn. Энтузиаст воссоздал лук главной героини, сделав его даже условно пригодным для стрельбы.
Для проектирования модели будущего оружия Крикс использовал инженерную программу Aurodesk Fusion 360. Для изготовления лука он использовал уретан, а для придания прочности в конструкцию были добавлены стальные элементы.
Энтузиаст сделал рабочую реплику лука главной героини Horizon: Zero Dawn
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Получившийся лук оказался предельно похож на тот, что можно увидеть в Horizon: Zero Dawn. Кроме того, с его помощью даже можно выстрелить стрелой — правда, характеристики декоративного лука сильно уступают обычному снаряжению.
Ранее Харрисон Крикс воссоздавал такие культовые предметы как шлем из TES: Skyrim и портальную пушку из Portal 2.