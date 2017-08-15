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Опубликовано 15 августа 2017, 15:51

Энтузиаст сделал рабочую реплику лука главной героини Horizon: Zero Dawn

Фото &copy; Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Энтузиаст, занимающийся созданием реплик игровой атрибутики, воссоздал оружие из Horizon: Zero Dawn.

Харрисон Крикс, известный по своей любви воссоздавать узнаваемые предметы из популярных видеоигр, добрался до хита начала этого года Horizon: Zero Dawn. Энтузиаст воссоздал лук главной героини, сделав его даже условно пригодным для стрельбы.

Для проектирования модели будущего оружия Крикс использовал инженерную программу Aurodesk Fusion 360. Для изготовления лука он использовал уретан, а для придания прочности в конструкцию были добавлены стальные элементы.

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Энтузиаст сделал рабочую реплику лука главной героини Horizon: Zero Dawn

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Получившийся лук оказался предельно похож на тот, что можно увидеть в Horizon: Zero Dawn. Кроме того, с его помощью даже можно выстрелить стрелой — правда, характеристики декоративного лука сильно уступают обычному снаряжению.

Ранее Харрисон Крикс воссоздавал такие культовые предметы как шлем из TES: Skyrim и портальную пушку из Portal 2.

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Станислав Погорский
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