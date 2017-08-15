Анонсирован сериал по мотивам онлайн-игры The Secret World
Студия Funcom анонсировала сериальную адаптацию своей онлайн-игры The Secret World.
По мотивам онлайн-игры The Secret World от норвежской студии Funcom будет снят сериал. Адаптацией для малых экранов займётся производственная компания Джонни Деппа Infinitum Nihil.
Анонсирован сериал по мотивам онлайн-игры The Secret World
Фото: © Funcom
Сериал расскажет про группу агентов под прикрытием, которые оказываются вовлечены в войну между секретными сообществами: иллюминатами, драконами и тамплиерами. По ходу развития сюжета герои будут перемещаться по альтернативным измерениям и сталкиваться со сверхъестественными явлениями.
Сценарий пилотного эпизода написали Джеймс В. Харт ("Дракула") и Джейк Харт. Джонни Депп, Кристи Дембровски, Сэм Саркар и Гудрун Гиддингс станут продюсерами сериала. Шоураннером назначена Пэм Виси.