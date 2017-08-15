Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 августа 2017, 16:17

Анонсирован сериал по мотивам онлайн-игры The Secret World

Студия Funcom анонсировала сериальную адаптацию своей онлайн-игры The Secret World.

По мотивам онлайн-игры The Secret World от норвежской студии Funcom будет снят сериал. Адаптацией для малых экранов займётся производственная компания Джонни Деппа Infinitum Nihil.

image

Анонсирован сериал по мотивам онлайн-игры The Secret World

Фото: © Funcom

Сериал расскажет про группу агентов под прикрытием, которые оказываются вовлечены в войну между секретными сообществами: иллюминатами, драконами и тамплиерами. По ходу развития сюжета герои будут перемещаться по альтернативным измерениям и сталкиваться со сверхъестественными явлениями.

Сценарий пилотного эпизода написали Джеймс В. Харт ("Дракула") и Джейк Харт. Джонни Депп, Кристи Дембровски, Сэм Саркар и Гудрун Гиддингс станут продюсерами сериала. Шоураннером назначена Пэм Виси.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • Джонни Депп
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar