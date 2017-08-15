Анонсирован сериал по мотивам онлайн-игры The Secret World

По мотивам онлайн-игры The Secret World от норвежской студии Funcom будет снят сериал. Адаптацией для малых экранов займётся производственная компания Джонни Деппа Infinitum Nihil.

Сериал расскажет про группу агентов под прикрытием, которые оказываются вовлечены в войну между секретными сообществами: иллюминатами, драконами и тамплиерами. По ходу развития сюжета герои будут перемещаться по альтернативным измерениям и сталкиваться со сверхъестественными явлениями.

Сценарий пилотного эпизода написали Джеймс В. Харт ("Дракула") и Джейк Харт. Джонни Депп, Кристи Дембровски, Сэм Саркар и Гудрун Гиддингс станут продюсерами сериала. Шоураннером назначена Пэм Виси.