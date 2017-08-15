Экшен Okami HD переиздадут для PS4 и Xbox One

Два надёжных источника издания Kotaku UK сообщают , что компания Capcom планирует выпустить Okami HD для консолей текущего поколения. Игра может выйти для PS4 и Xbox One уже в декабре этого года.

Источниками стали две крупные европейские сети магазинов, которые получили информацию о скором анонсе игры. По их данным, Okami HD для PS4 и Xbox One появится в продаже 12 декабря этого года. Вероятно, Capcom планирует анонсировать переиздание во время грядущей игровой выставки Gamescom 2017.

Okami HD — это экшен в рисованном стиле, в котором игрок управляет японской богиней солнца Аматерасу, которая приняла форму белой волчицы. Главной особенностью геймплея является необходимость использовать для сражений и решения головоломок божественную кисть, с помощью которой игрок рисует различные узоры на виртуальном холсте.