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Опубликовано 15 августа 2017, 16:41

Экшен Okami HD переиздадут для PS4 и Xbox One

В Сети появилась информация о готовящемся переиздании рисованного экшена Okami HD.

Два надёжных источника издания Kotaku UK сообщают, что компания Capcom планирует выпустить Okami HD для консолей текущего поколения. Игра может выйти для PS4 и Xbox One уже в декабре этого года.

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Экшен Okami HD переиздадут для PS4 и Xbox One

Фото: © hdwall.us

Источниками стали две крупные европейские сети магазинов, которые получили информацию о скором анонсе игры. По их данным, Okami HD для PS4 и Xbox One появится в продаже 12 декабря этого года. Вероятно, Capcom планирует анонсировать переиздание во время грядущей игровой выставки Gamescom 2017.

Okami HD — это экшен в рисованном стиле, в котором игрок управляет японской богиней солнца Аматерасу, которая приняла форму белой волчицы. Главной особенностью геймплея является необходимость использовать для сражений и решения головоломок божественную кисть, с помощью которой игрок рисует различные узоры на виртуальном холсте.

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Станислав Погорский
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