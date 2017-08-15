Рогозина удивили заявления Киева о копии украинских двигателей в КНДР

По его мнению, без участия специалистов с Украины наладить производство силовых установок Пхеньян не может.

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин не понимает, что означает заявление генконструктора КБ "Южное" о том, что Северная Корея могла скопировать украинский ракетный двигатель и наладить его производство у себя.

— Что значит "копии двигателей"? Это же не картина или скульптура. Для того чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи, — отметил Рогозин на своей странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что для такого "копирования" Северной Корее понадобились бы также украинские специалисты, способные адаптировать производство на новой технологической площадке.

— Так или иначе, речь идёт о контрабандной поставке в обход всех существующих крайне жёстких международных запретов, — заключил Рогозин.

Напомним, ранее газета New York Times заявила о том, что КНДР могла получить украинский двигатель для ракет. Издание ссылалось на секретные документы разведслужб США, а также на результаты исследования эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллмана.