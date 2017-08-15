Депутат Шхагошев не увидел оснований для лишения Поклонской мандата

Тем не менее парламентарий считает, что ни одна из сторон не хочет, чтобы конфликт угас.

Первый замруководителя думской фракции "Единой России" Адальби Шхагошев уверен, что его коллегу Наталью Поклонскую не лишат депутатского мандата из-за позиции по фильму "Матильда". Об этом парламентарий заявил в беседе с ТАСС.

По словам Шхагошева, Поклонская лишь пользуется правами, данными ей Конституцией. А вот режиссёр фильма старается подбросить дров для разжигания пиар-кампании ко дню премьеры.

— Нет никаких оснований для лишения Натальи Поклонской депутатского мандата... Если в целом говорить о ситуации, то ясно, что ни одна из сторон не хочет, чтобы конфликт угас. Режиссёр в преддверии выхода фильма не хочет, чтобы поднятая вокруг шумиха угасала, — приводит ТАСС слова Шхагошева.

Выход из сложившейся ситуации депутат видит в поиске компромисса. Он считает, что режиссёру картины Алексею Учителю было бы неплохо выступить с официальным заявлением о том, что "Матильда" не является историческим блокбастером и представляет собой лишь "художественное видение режиссёра".

Ранее адвокат Учителя пригрозил Поклонской лишением депутатских полномочий из-за препятствования выходу фильма на экраны.