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Опубликовано 15 августа 2017, 20:15

В Стокгольме неизвестный обстрелял прохожих

По последним данным, один из раненых скончался, второй находится в больнице с пулей в ноге.

В Стокгольме, в микрорайоне Эстберга, неизвестный открыл огонь по двум прохожим. Как сообщает полиция, по прибытии на место ЧП стражи порядка обнаружили двух раненых человек.

По словам очевидцев, стреляли из автомата. Вооружённый человек был в бронежилете. Возможно, его целью было убийство мужчины 25–30 лет, который вышел из машины. Ранен был также человек, находившийся неподалёку. Первый скончался, так как получил пулю в голову. Второй отделался ранением в ногу.

Стрелявший скрылся с места преступления на автомобиле, его пока не задержали. Полиция рассматривает версию криминальных разборок.

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Андрей Григорьев
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