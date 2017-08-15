В Стокгольме неизвестный обстрелял прохожих

По последним данным, один из раненых скончался, второй находится в больнице с пулей в ноге.

В Стокгольме, в микрорайоне Эстберга, неизвестный открыл огонь по двум прохожим. Как сообщает полиция, по прибытии на место ЧП стражи порядка обнаружили двух раненых человек.

Två skjutna i Östberga – en död. "Det finns ju barn här, det är ju ett dagis alldeles bredvid, fy fan" https://t.co/DR9GB9M8et — Johannes Krilon (@JKrilon) August 15, 2017

По словам очевидцев, стреляли из автомата. Вооружённый человек был в бронежилете. Возможно, его целью было убийство мужчины 25–30 лет, который вышел из машины. Ранен был также человек, находившийся неподалёку. Первый скончался, так как получил пулю в голову. Второй отделался ранением в ногу.

Oroligt vid akuten efter mordet i Östberga – polis på plats



Fler än jag som fått nog av mångkulturen?https://t.co/0wsqMaFSMw#svpol — Micke K (@MickeK69) August 15, 2017