Туристка вступилась за собаку и угодила в тюрьму

25-летняя валийка Софи Грэй прогуливалась с собакой по пляжу близ Лиссабона, когда увидела, как её друзей по неизвестной причине задерживает местная полиция. Девушка обратила внимание на то, что молодые люди были в крови. Она выразила стражам порядка своё возмущение, но в ответ они лишь попросили её убрать подальше собаку. По словам Софи, один из полицейских направил дуло пистолета прямо в морду её псу. Туристка не выдержала и закричала, чтобы в животное не стреляли. В результате её тоже задержали и предъявили обвинение в нападении на представителя власти.

Софи уже пять месяцев сидит в местной тюрьме в ожидании приговора. По рассказам её отца Роджера Грэя, который тратит почти по тысяче фунтов на каждый визит к арестованной дочери, девушка находится в подавленном состоянии. "Она никогда не попадала в такие ситуации, — говорит он. — Первый преступник, которого она встретила в тюрьме, оказался убийцей. Ей приходится жить под одной крышей с отпетыми уголовниками. Её камера похожа на каменный мешок. Там всегда невыносимая жара. Прогулки крайне редки. Софи проводит взаперти по 22 часа в сутки. Мы делаем всё, чтобы наша девочка поскорее вышла на свободу".