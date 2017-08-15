Жертвами теракта на рынке в Нигерии стали 27 человек

Ещё два взрыва произошли рядом с лагерем беженцев. Несмотря на полученные ранения, никто не погиб.

По меньшей мере 27 человек погибли и 83 получили ранения из-за взрыва на северо-востоке Нигерии. В организации теракта подозревают боевиков группировки "Боко харам". Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам сотрудников правоохранительных органов, женщина-смертница взорвала себя в деревне Кондуга, на рынке, который является эпицентром конфликта между правительственными войсками и исламистской группировкой.