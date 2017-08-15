"Янг Бойз" на последних минутах подарил ЦСКА победу в ЛЧ

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов армейцы на швейцарском газоне силами игрока соперников, оформившего автогол, победили бернских "пчёл" — 1:0.

В первой половине встречи футболисты "Янг Бойз" предсказуемо по-хозяйски вели игру. Игроки Виктора Гончаренко до мяча добирались нечасто, но надёжно оборонялись. Однако до по-настоящему опасных моментов у ворот той или другой команды в первой 45-минутке дело не дошло.

Почти сразу после перерыва москвичи, наконец, показали сопернику зубы. На 49-й минуте матча счёт мог открыть защитник армейцев Марио Фернандес. Бразилец сильнейшим ударом пробил в дальний угол ворот "Янг Бойз", но голкипер хозяев вовремя парировал мяч.

На 78-й минуте класс показал и вратарь ЦСКА. Игорь Акинфеев совершил настоящее спасение, отразив поистине пушечный удар футболиста бернской команды.

С нулями на табло команды дошли до компенсированного времени. На предпоследней добавленной минуте победу ЦСКА буквально подарил игрок "Янг Бойз" Касим Нуху. Защитник головой отправил мяч назад на своего голкипера, который уже вышел из ворот и не успел вовремя вернуться — глупейший автогол и 0:1!

Сегодня армейцы Москвы празднуют неожиданную гостевую победу в ЛЧ. Ответный матч ЦСКА и "Янг Бойз" проведут 23 августа на "ВЭБ-Арене". Начало трансляции в 21:45 по московскому времени.