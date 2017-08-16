Слуцкий: Разочарован проигрышем, но скоро мы станем лучшей командой в лиге

— Я очень разочарован результатом, — сказал официальному сайту "Халл Сити" Леонид Слуцкий. — Но, с другой стороны, горжусь своими футболистами, ведь мы играли против лучшей команды в лиге. Надеюсь, что в скором времени лучшей командой станем именно мы. Во втором тайме мы выглядели намного лучше своих соперников. Мы имели много шансов, и было бы справедливо, если бы игра закончилась ничьей. Однако это футбол. Мы проиграли, но смогли показать характер и хорошую тактику.