Авторы Wolfenstein рассказали о главном враге игры
Разработчики объяснили, почему главным врагом динамичного шутера являются нацисты.
Bethesda делится отрезками из интервью с разработчиками Wolfenstein II: The New Colossus. В этот раз команда рассказала, почему главный враг игры — нацисты.
Разработчики Wolfenstein объяснили, почему главный враг игры — нацисты
Фото: © Flickr/Joshua Livingston
По словам авторов игры, нацисты — олицетворение зла, а главный герой Би Джей, по сути, уничтожает монстров, которые являются воплощением зла. Также разработчики показали противников — киборгов, стреляющих лазерами и висящих на стенах.
Wolfenstein II: The New Colossus выйдет 27 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.