Авторы Wolfenstein рассказали о главном враге игры

Bethesda делится отрезками из интервью с разработчиками Wolfenstein II: The New Colossus. В этот раз команда рассказала, почему главный враг игры — нацисты.

По словам авторов игры, нацисты — олицетворение зла, а главный герой Би Джей, по сути, уничтожает монстров, которые являются воплощением зла. Также разработчики показали противников — киборгов, стреляющих лазерами и висящих на стенах.