Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 августа 2017, 10:19

Авторы Wolfenstein рассказали о главном враге игры

Разработчики объяснили, почему главным врагом динамичного шутера являются нацисты.

Bethesda делится отрезками из интервью с разработчиками Wolfenstein II: The New Colossus. В этот раз команда рассказала, почему главный враг игры — нацисты.

image

Разработчики Wolfenstein объяснили, почему главный враг игры — нацисты

Фото: © Flickr/Joshua Livingston

По словам авторов игры, нацисты — олицетворение зла, а главный герой Би Джей, по сути, уничтожает монстров, которые являются воплощением зла. Также разработчики показали противников — киборгов, стреляющих лазерами и висящих на стенах.

Wolfenstein II: The New Colossus выйдет 27 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • bethesda
  • wolfenstein2thenewcolossus
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar