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Опубликовано 16 августа 2017, 10:41

PlayerUnknown's Battlegrounds продолжает лидировать на Twitch

Фото &copy;&nbsp;Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

За прошедшую неделю зрители смотрели трансляции с шутером практически 17 миллионов часов.

PlayerUnknown's Battlegrounds на прошедшей неделе заняла второе место по количество часов, просмотренных в общей сложности пользователями Twitch. Показатель — 16,9 миллиона часов.

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PlayerUnknown's Battlegrounds обогнала League of Legends по просмотрам на Twitch

Фото © Valve Corporation

Первое место занимает Dota 2 с показателем 30,6 миллиона часов. Это стало рекордом для игры от Valve. PlayerUnknown's Battlegrounds обошла League of Legends. Игру от Riot Games смотрели 15 миллионов часов.

Напомним, до конца года PlayerUnknown's Battlegrounds находится в раннем доступе.

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Сергей Сурепин
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