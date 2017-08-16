Интернет-клубы обвиняют Blizzard в нарушении антимонопольного закона

14 августа компания Blizzard выпустила StarCraft: Remastered. Игра получила обновлённую графику, и теперь разработчики хотят ввести дополнительный почасовой сбор с интернет-кафе.

Blizzard хочет получать 12 рублей за один час, который пользователи проводят за игрой в StarCraft: Remastered в интернет-кафе. Ранее, ещё до выхода обновлённой версии игры, заведения платили только единовременный взнос.