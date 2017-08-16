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Регион
Опубликовано 16 августа 2017, 11:27

Интернет-клубы обвиняют Blizzard в нарушении антимонопольного закона

Фото &copy;&nbsp; Flickr/Lars Kristian Flem

Фото ©  Flickr/Lars Kristian Flem

Разработчики хотят взимать с предприятий дополнительную плату за использование StarCraft: Remastered.

14 августа компания Blizzard выпустила StarCraft: Remastered. Игра получила обновлённую графику, и теперь разработчики хотят ввести дополнительный почасовой сбор с интернет-кафе.

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Blizzard хочет взимать дополнительную плату с интернет-клубов за StarCraft: Remastered

Фото © Flickr/Lars Kristian Flem

Blizzard хочет получать 12 рублей за один час, который пользователи проводят за игрой в StarCraft: Remastered в интернет-кафе. Ранее, ещё до выхода обновлённой версии игры, заведения платили только единовременный взнос.

Владельцы клубов считают такое решение Blizzard нарушением антимонопольного закона, так как StarCraft: Remastered отличается от оригинальной игры только графикой.

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Сергей Сурепин
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