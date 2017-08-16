Авторы H1Z1 сменили название игры
Разработчики решили отказаться от игровой вселенной и окончательно разделить два проекта.
Компания Daybreak Game сменит название H1Z1: Just Survive. Авторы многопользовательского зомби-шутера с элементами выживания приняли решение отказаться от вселенной H1Z1.
H1Z1 разделилась на две игры
Фото: © steamok.ru
Теперь игра называется Just Survive. Разработчики будут развивать проект иначе. Команда уже составила план для будущих обновлений.
Оригинальная H1Z1 вышла в 2015 году. В игре было два режима: выживание в открытом мире и сражения на арене. После проект разделился на две игры: H1Z1: Just Survive — симулятор выживания в открытом мире, H1Z1: King of the Kill — сражения на арене.