Авторы H1Z1 сменили название игры

Теперь игра называется Just Survive. Разработчики будут развивать проект иначе. Команда уже составила план для будущих обновлений.

Оригинальная H1Z1 вышла в 2015 году. В игре было два режима: выживание в открытом мире и сражения на арене. После проект разделился на две игры: H1Z1: Just Survive — симулятор выживания в открытом мире, H1Z1: King of the Kill — сражения на арене.