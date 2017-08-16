Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 августа 2017, 12:17

Авторы Final Fantasy XV отметили VR-дополнение

Фото &copy; Square Enix

Фото © Square Enix

Разработчики планировали выпустить дополнительный режим игры с поддержкой виртуальной реальности.

Square Enix объявила об отмене VR-дополнения для Final Fantasy XV. Проект был представлен на прошлогодней E3.

image

Final Fantasy XV не получит VR-дополнения

Фото © Square Enix

По словам разработчиков, представленный ранее режим был лишь технологической демонстрацией, поэтому ожидать полноценного релиза не стоит. Директор разработки Хадзимэ Табата добавил, что, возможно, через некоторое время выйдет дополнение с использованием виртуальной реальности, но пока об этом рано говорить.

Напомним, в сентябре на PS4 выйдет Monster of the Deep — симулятор рыбалки в мире Final Fantasy XV.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • squareenix
  • finalfantasyxv
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar