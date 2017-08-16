Авторы Final Fantasy XV отметили VR-дополнение
Фото © Square Enix
Разработчики планировали выпустить дополнительный режим игры с поддержкой виртуальной реальности.
Square Enix объявила об отмене VR-дополнения для Final Fantasy XV. Проект был представлен на прошлогодней E3.
Final Fantasy XV не получит VR-дополнения
Фото © Square Enix
По словам разработчиков, представленный ранее режим был лишь технологической демонстрацией, поэтому ожидать полноценного релиза не стоит. Директор разработки Хадзимэ Табата добавил, что, возможно, через некоторое время выйдет дополнение с использованием виртуальной реальности, но пока об этом рано говорить.
Напомним, в сентябре на PS4 выйдет Monster of the Deep — симулятор рыбалки в мире Final Fantasy XV.