Авторы Final Fantasy XV отметили VR-дополнение

Square Enix объявила об отмене VR-дополнения для Final Fantasy XV. Проект был представлен на прошлогодней E3.

По словам разработчиков, представленный ранее режим был лишь технологической демонстрацией, поэтому ожидать полноценного релиза не стоит. Директор разработки Хадзимэ Табата добавил, что, возможно, через некоторое время выйдет дополнение с использованием виртуальной реальности, но пока об этом рано говорить.