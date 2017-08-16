"Кто с мечом придёт". Яровая прокомментировала скандальный украинский памятник
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
По мнению заместителя председателя Госдумы, режим украинского президента политически невменяем.
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая прокомментировала установку в Киеве памятника погибшим участникам силовой операции в Донбассе. Монумент изображает меч, который вонзён в карту России.
Фото: facebook.com/maksim.romancenko
— Порошенко, прежде чем лепить мечи на карте России, должен был вспомнить пророческие на все времена слова Александра Невского: "Кто с мечом к нам придёт — от меча и погибнет", — сказала Яровая.
По её мнению, новый монумент увековечивает геноцид жителей Донбасса, а также глумится над минскими соглашениями и всей Европой.
Вице-спикер Госдумы РФ подчеркнула, что режим действующего президента Украины Петра Порошенко политически невменяем и националистически агрессивно настроен.
— Европейской бюрократии пора сильно озаботиться тем, что они взращивают нацистский режим на Украине, — отметила Яровая.
Напомним, что в Киеве установили монумент высотой 2,5 метра с мечом, пронзающим карту России, и изображённым внизу украинским солдатом с крыльями ангела. Последний оказался копией с рекламы компьютерной игры Diablo III.