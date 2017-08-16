"Кто с мечом придёт". Яровая прокомментировала скандальный украинский памятник

По мнению заместителя председателя Госдумы, режим украинского президента политически невменяем.

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая прокомментировала установку в Киеве памятника погибшим участникам силовой операции в Донбассе. Монумент изображает меч, который вонзён в карту России.

Фото: facebook.com/maksim.romancenko

— Порошенко, прежде чем лепить мечи на карте России, должен был вспомнить пророческие на все времена слова Александра Невского: "Кто с мечом к нам придёт — от меча и погибнет", — сказала Яровая.

По её мнению, новый монумент увековечивает геноцид жителей Донбасса, а также глумится над минскими соглашениями и всей Европой.

Вице-спикер Госдумы РФ подчеркнула, что режим действующего президента Украины Петра Порошенко политически невменяем и националистически агрессивно настроен.

— Европейской бюрократии пора сильно озаботиться тем, что они взращивают нацистский режим на Украине, — отметила Яровая.