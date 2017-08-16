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Опубликовано 16 августа 2017, 13:17

"Кто с мечом придёт". Яровая прокомментировала скандальный украинский памятник

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

По мнению заместителя председателя Госдумы, режим украинского президента политически невменяем.

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая прокомментировала установку в Киеве памятника погибшим участникам силовой операции в Донбассе. Монумент изображает меч, который вонзён в карту России.

Фото: facebook.com/maksim.romancenko

Фото: facebook.com/maksim.romancenko

— Порошенко, прежде чем лепить мечи на карте России, должен был вспомнить пророческие на все времена слова Александра Невского: "Кто с мечом к нам придёт — от меча и погибнет", — сказала Яровая.

По её мнению, новый монумент увековечивает геноцид жителей Донбасса, а также глумится над минскими соглашениями и всей Европой.

Вице-спикер Госдумы РФ подчеркнула, что режим действующего президента Украины Петра Порошенко политически невменяем и националистически агрессивно настроен.

— Европейской бюрократии пора сильно озаботиться тем, что они взращивают нацистский режим на Украине, — отметила Яровая.

Напомним, что в Киеве установили монумент высотой 2,5 метра с мечом, пронзающим карту России, и изображённым внизу украинским солдатом с крыльями ангела. Последний оказался копией с рекламы компьютерной игры Diablo III.

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Сергей Асташов
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