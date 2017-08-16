Во всём виноваты грибы. Дуб мог упасть и убить 13 человек на Мадейре из-за опят

По версии бывшего главы местной службы лесного хозяйства, старейшее дерево сгнило из-за грибов.

200-летний дуб мог упасть и подмять собой присутствующих на религиозном празднике на португальской Мадейре из-за грибов, в частности опят. К такому мнению пришёл бывший глава местной службы лесного хозяйства Роша да Силва, передаёт газета Diario de Noticias Madeira.

— Если мы проведём анализы, наверняка обнаружим там опят, — пояснил он.

Роша да Силва поясняет, что дуб мог сгнить из-за грибов. Он также выразил сожаление, что природоохранные ведомства не проводят мониторинг деревьев на постоянной основе.