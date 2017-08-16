Во всём виноваты грибы. Дуб мог упасть и убить 13 человек на Мадейре из-за опят
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По версии бывшего главы местной службы лесного хозяйства, старейшее дерево сгнило из-за грибов.
200-летний дуб мог упасть и подмять собой присутствующих на религиозном празднике на португальской Мадейре из-за грибов, в частности опят. К такому мнению пришёл бывший глава местной службы лесного хозяйства Роша да Силва, передаёт газета Diario de Noticias Madeira.
— Если мы проведём анализы, наверняка обнаружим там опят, — пояснил он.
Роша да Силва поясняет, что дуб мог сгнить из-за грибов. Он также выразил сожаление, что природоохранные ведомства не проводят мониторинг деревьев на постоянной основе.
Как уже сообщал Лайф, дуб рухнул, когда на Мадейре отмечали религиозный праздник. По последним данным, жертвами стали 13 человек, ещё 50 получили травмы.