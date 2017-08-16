Анонсирована готическая хоррор-игра Black Mirror
Компания THQ Nordic анонсировала перезапуск готического квеста-хоррора Black Mirror.
THQ Nordic представил дебютный трейлер готического хоррора Black Mirror.
Black Mirror никак не связана с одноимённым сериалом от Netflix. Это уже забытая многими серия игр, первая часть которой вышла ещё в 2004-м и положила начало трилогии и нескольким спин-оффам. Данная игра, по заявлениям разработчиков, будет новой и самостоятельной историей, которая будет понятна не только поклонникам франшизы.
Анонсирована готическая хоррор-игра Black Mirror
Фото: © Кадр из видео YouTube/Black Mirror Cinematic Trailer
Black Mirror сразу же получила дату релиза: она станет доступна для PC, PS4 и Xbox One уже 28 ноября этого года.