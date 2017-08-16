Анонсирована игра по вселенной серии фильмов "Планета обезьян"
Кадр фильма "Планета обезьян: Война"/ © Кинопоиск
Серия "Планета обезьян" получит собственную видеоигру, дополняющую сюжет фильмов.
Студия Imaginarium Production, осуществлявшая захват движений для недавней серии фильмов "Планета обезьян", открыла игровое подразделение Imaginati Studios в Лондоне. Первым проектом команды станет игра Planet of the Apes: Last Frontier.
Анонсирована игра по вселенной серии фильмов "Планета обезьян"
Кадр фильма "Планета обезьян: Война"/ © Кинопоиск
Imaginati Studios описывает проект как кинематографическое приключение, действие которого развернётся между фильмами "Планета обезьян: Революция" и "Планета обезьян: Война". Поскольку Imaginati является дочерней компанией Imaginarium Production, при разработке игры будут использованы те же технологии захвата движений, что и для фильма. Все действующие лица Planet of the Apes: Last Frontier будут новыми персонажами, чья судьба будет зависеть от решений игрока.
Planet of the Apes: Last Frontier выйдет на PC, PS4 и Xbox One этой осенью.