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Опубликовано 16 августа 2017, 16:11

Анонсирована игра по вселенной серии фильмов "Планета обезьян"

Кадр фильма "Планета обезьян: Война"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Планета обезьян: Война"/ © Кинопоиск

Серия "Планета обезьян" получит собственную видеоигру, дополняющую сюжет фильмов.

Студия Imaginarium Production, осуществлявшая захват движений для недавней серии фильмов "Планета обезьян", открыла игровое подразделение Imaginati Studios в Лондоне. Первым проектом команды станет игра Planet of the Apes: Last Frontier.

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Анонсирована игра по вселенной серии фильмов "Планета обезьян"

Кадр фильма "Планета обезьян: Война"/ © Кинопоиск

Imaginati Studios описывает проект как кинематографическое приключение, действие которого развернётся между фильмами "Планета обезьян: Революция" и "Планета обезьян: Война". Поскольку Imaginati является дочерней компанией Imaginarium Production, при разработке игры будут использованы те же технологии захвата движений, что и для фильма. Все действующие лица Planet of the Apes: Last Frontier будут новыми персонажами, чья судьба будет зависеть от решений игрока.

Planet of the Apes: Last Frontier выйдет на PC, PS4 и Xbox One этой осенью.

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Станислав Погорский
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