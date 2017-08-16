Анонсирована игра по вселенной серии фильмов "Планета обезьян"

Imaginati Studios описывает проект как кинематографическое приключение, действие которого развернётся между фильмами "Планета обезьян: Революция" и "Планета обезьян: Война". Поскольку Imaginati является дочерней компанией Imaginarium Production, при разработке игры будут использованы те же технологии захвата движений, что и для фильма. Все действующие лица Planet of the Apes: Last Frontier будут новыми персонажами, чья судьба будет зависеть от решений игрока.

Planet of the Apes: Last Frontier выйдет на PC, PS4 и Xbox One этой осенью.